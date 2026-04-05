Росія висміяла погрозу Трампа вивести країну з НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію defence-blog.com.

У п'ятницю Медведєв відкинув погрози про можливий вихід США з Північноатлантичного альянсу.

За його словами, такий сценарій нереалістичний, оскільки американська політична система не дозволить реалізувати такий крок.

"Звичайно, ні Трамп, ні Америка не вийдуть із НАТО. У цьому немає сенсу і Конгрес цього не дозволить", - написав він. Також він додав, що "риторика Трампа - це чисте шоуменство".

Можливі кроки Вашингтона

При цьому Медведєв припустив, що США можуть піти на часткові заходи. Може йтися про скорочення військової присутності або обмеження поставок, однак такі дії він назвав не найпомітнішими.

Реакція Заходу і загострення

Заяви прозвучали на тлі активних дискусій у США та Європі. Раніше Трамп заявив, що "безумовно" розглядає варіант виходу з НАТО, що викликало стурбованість союзників щодо майбутнього альянсу.

За даними ЗМІ, напруженість посилилася через розбіжності між Вашингтоном і європейськими країнами, зокрема з питань військових операцій, пов'язаних з Іраном. Це вже називають однією з найсерйозніших криз усередині НАТО за десятиліття.

Юридичні обмеження та ризики

Попри гучні заяви, вихід США з альянсу ускладнений законодавчими бар'єрами. Для такого рішення потрібне схвалення Сенату або окремий акт Конгресу, що обмежує повноваження президента.

Однак експерти підкреслюють, що навіть без формального виходу можливі наслідки: скорочення військ, затримки допомоги або ослаблення гарантій за статтею 5 здатні вплинути на безпеку Європи.

Позиція Москви

У Москві вважають, що сама риторика Вашингтона вже відіграє роль. На думку Медведєва, подібні заяви можуть бути стратегічно вигідні, навіть якщо не будуть реалізовані.

Така позиція вкладається в ширшу лінію, в рамках якої Росія вказує на внутрішні розбіжності в НАТО, наголошуючи на вразливості альянсу в періоди напруженості між США і європейськими країнами.