Росія виробляє більше ракет та дронів, ніж використовує, - FT

Російська Федерація (РФ) може готувати нову широкомасштабну повітряну кампанію проти України. Наразі ворог виробляє ракети й безпілотники швидше, ніж використовує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Finansal Times.
За словами неназваних українських посадовців й західних аналітиків, Росія може підготувати нову широкомасштабну повітряну кампанію проти України, яка буде приурочена до можливого нового наземного наступу.
"За їхніми словами, сплеск російських ракетних і безпілотних атак на вихідних може бути початковим етапом цієї ширшої стратегії. Зараз Росія виробляє ракети і безпілотники швидше, ніж використовує, накопичуючи резерви і посилюючи тиск на ослаблену оборону України", - пише FT.
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) вдається до регулярних обстрілів території України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію й керовані авіаційні бомби (КАБи).
Також ворог вдається до нічних обстрілів, що створює додаткову загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч стала третьою підряд, коли російські терористи вдались до масованих обстрілів. 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Наступної ночі, 25 травня, ворог атакував 13 областей України. Цієї ж ночі ворог застосував 364 засоби повітряного нападу.
Деталі про обстріли у ніч на 26 травня - у матеріалі РБК-Україна.
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