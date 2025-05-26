Росія виробляє більше ракет та дронів, ніж використовує, - FT

За словами неназваних українських посадовців й західних аналітиків, Росія може підготувати нову широкомасштабну повітряну кампанію проти України, яка буде приурочена до можливого нового наземного наступу.

"За їхніми словами, сплеск російських ракетних і безпілотних атак на вихідних може бути початковим етапом цієї ширшої стратегії. Зараз Росія виробляє ракети і безпілотники швидше, ніж використовує, накопичуючи резерви і посилюючи тиск на ослаблену оборону України", - пише FT.