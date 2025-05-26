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Россия производит больше ракет и дронов, чем использует, - FT

Иллюстративное фото: Россия производит больше ракет и дронов, чем использует (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) может готовить новую широкомасштабную воздушную кампанию против Украины. Сейчас враг производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finansal Times.

По словам неназванных украинских чиновников и западных аналитиков, Россия может подготовить новую широкомасштабную воздушную кампанию против Украины, которая будет приурочена к возможному новому наземному наступлению.

"По их словам, всплеск российских ракетных и беспилотных атак на выходных может быть начальным этапом этой более широкой стратегии. Сейчас Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на ослабленную оборону Украины", - пишет FT.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным обстрелам территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы).

Также враг прибегает к ночным обстрелам, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Сегодняшняя ночь стала третьей подряд, когда российские террористы прибегли к массированным обстрелам. 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Следующей ночью, 25 мая, враг атаковал 13 областей Украины. Этой же ночью враг применил 364 средства воздушного нападения.

Детали об обстрелах в ночь на 26 мая - в материале РБК-Украина.

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