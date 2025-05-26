Россия производит больше ракет и дронов, чем использует, - FT

По словам неназванных украинских чиновников и западных аналитиков, Россия может подготовить новую широкомасштабную воздушную кампанию против Украины, которая будет приурочена к возможному новому наземному наступлению.

"По их словам, всплеск российских ракетных и беспилотных атак на выходных может быть начальным этапом этой более широкой стратегии. Сейчас Россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливая резервы и усиливая давление на ослабленную оборону Украины", - пишет FT.