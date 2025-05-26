Україна під ударами третю ніч поспіль: головне про масовану атаку РФ дронами та ракетами

Україна третю ніч поспіль перебувала під масованою комбінованою атакою Російської Федерації. Росіяни запускали ракети та дрони різних типів, внаслідок чого у різних областях зафіксовано руйнування.

Що відомо про наслідки нічного масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Які наслідки атаки на Київ і область?

Які ще регіони були під ударом ворога?

Чим била Росія по Україні цього разу?

Які наслідки атаки на Київ і область

Київ

Ця ніч стала третьою поспіль, коли російська армія атакувала столицю ударними дронами. Тривога у місті тривала близько 6 годин.

Внаслідок атаки відомо про пошкодження в Дніпровському районі міста. В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

Київська область

Київську область ворог атакував комбіновано - ракетами та дронами, в області працювали сили ППО.

Внаслідок ворожої атаки:

у Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди;

у Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок;

у Бучанському районі пошкоджено автомобіль.

За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Інші регіони

Черкащина

За попередніми даними, у регіоні сили ППО знешкодили 25 російських дронів. Станом на 09:30 про травмованих не повідомлялось. Звернень про шкоду від уламків на цю хвилину теж. Обстеження території триває.

Однак місцева влада уточнила, що є нові відомості про попередні атаки - на Уманщині вибуховою хвилею пошкоджено вікна професійного ліцею, котельні та житлового будинку.

Одещина

За попередніми даними, внаслідок влучання ворожих дронів в Одеській області виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях. Зокрема, в місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 метрів квадратних з подальшим загоранням.

Фото: наслідки атаки на Одеську область (t.me/pgo_gov_ua)

Окрім цього відомо про пошкодження дахів житлових будинків, надвірної споруди, двох гаражі, трьох легкових автомобілів, паркану та газової труби.

За іншою адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загоранням. Під час ударів було знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

Харківщина

Цієї ночі росіяни атакували Харків та область КАБами, дронами типу "Шахед", "Герань" та "Молнія".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено 39 приватних будинків, цивільне підприємство, СТО, магазин і 2 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі;

у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство.

Внаслідок обстрілів у Куп'янську загинули 84-річна і 58-річна жінки, постраждали 60-річний чоловік і жінки 76 та 68 років.

Вночі проти 26 травня ворог завдав масованих ударів безпілотниками по передмістю Харкова, спричинивши масштабну пожежу на території приватного підприємства, розташованого у селищі Васищеве Харківського району.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Фото: наслідки атаки на Харківщину 26 травня (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Хмельниччина

Цієї ночі Росія знову атакувала Хмельниччину. Під час атаки постраждали чотири підприємства області - їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач.

На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає. Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби - триває ліквідація наслідків.

Фото: наслідки атаки на Хмельницьку область 26 травня (t.me/khmelnytskaODA)

Чим била Росія по Україні цього разу

В ніч на понеділок, 26 травня, російські терористи масовано атакували Україну ударними безпілотниками. Тривогу оголошували у низці регіонів, а також у Києві. На тлі дронової атаки у Києві лунали вибухи.

Також близько 04:00 моніторингові канали попередили про ризик удару ракетами Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Згодом повітряні сили підтвердили, що росіяни здійснили пуски ракет з літаків.

Окрім цього минулої ночі Польща вирішила підняти в повітря винищувачі у відповідь на дії Російської Федерації, яка знову атакувала Україну за допомогою авіації дальньої дії.

За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, це вже друга поспіль дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони країни, оскільки спостерігається відновлення активності авіації дальньої дії Російської Федерації, яка завдає ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України.