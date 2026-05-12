Росія вирішила завершити часткову тишу, Україна діятиме дзеркально, - Зеленський

Понад 200 дронів та авіабомби

За одну ніч Росія випустила по Україні більше 200 ударних дронів. Паралельно на фронті зафіксовано понад 80 авіабомб і понад 30 авіаційних ударів.

Серед наслідків атаки - пошкодження об'єктів енергетики, житлових багатоквартирних будинків і дитячого садочка. Удар також отримав цивільний локомотив на залізниці.

"Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким", - додав президент.

Зеленський також нагадав про раніше озвучену позицію щодо дзеркальних дій у відповідь на кроки Росії.

"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню", - заявив він.

Зеленський теж закликав партнерів не послаблювати тиску на Москву.

"Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру", - підкреслив він.

МЗС: Україна пропонувала продовжити перемир'я

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонував Москві продовжити часткове перемир'я після 11 травня. Натомість отримав масований удар.

"Повторне відхилення Путіним пропозиції про мир має мати для нього наслідки. Потрібен сильніший тиск через ефективні санкції України з довгостроковим ефектом та рішучі рішення наших партнерів", - написав Сибіга.

Російський диктатор має усвідомити, що для нього ситуація лише погіршуватиметься, а "його єдиним варіантом має бути припинення терору", підкреслив глава МЗС.