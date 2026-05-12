Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия решила завершить частичную тишину, Украина будет действовать зеркально, - Зеленский

10:08 12.05.2026 Вт
2 мин
Киев предлагал Москве продлить перемирие
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига отреагировали на массированный удар РФ этой ночью. Украина будет действовать зеркально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Андрея Сибиги в соцсетях.

Более 200 дронов и авиабомбы

За одну ночь Россия выпустила по Украине более 200 ударных дронов. Параллельно на фронте зафиксировано более 80 авиабомб и более 30 авиационных ударов.

Среди последствий атаки - повреждение объектов энергетики, жилых многоквартирных домов и детского сада. Удар также получил гражданский локомотив на железной дороге.

"Известно, что есть раненые из-за этих ударов. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - добавил президент.

Зеленский также напомнил о ранее озвученной позиции относительно зеркальных действий в ответ на шаги России.

"Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня", - заявил он.

Зеленский тоже призвал партнеров не ослаблять давления на Москву.

"Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться. Важно, чтобы не было послаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира", - подчеркнул он.

МИД: Украина предлагала продлить перемирие

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев предлагал Москве продлить частичное перемирие после 11 мая. Вместо этого получил массированный удар.

"Повторное отклонение Путиным предложения о мире должно иметь для него последствия. Нужно более сильное давление через эффективные санкции Украины с долгосрочным эффектом и решительные решения наших партнеров", - написал Сибига.

Российский диктатор должен осознать, что для него ситуация будет только ухудшаться, а "его единственным вариантом должно быть прекращение террора", подчеркнул глава МИД.

Как сообщало РБК-Украина, после объявления Россией трехдневного "перемирия" Украина уже готовилась к новым атакам. Зеленский предупреждал, что РФ не демонстрирует реального желания остановить войну.

Тем временем, по данным РБК-Украина, в результате ночной атаки загорелись детский сад и железнодорожная инфраструктура. Есть погибшие и раненые в разных регионах после массированной атаки.

