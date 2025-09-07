Росія випустила по Україні рекордні 810 дронів та 13 ракет: як відпрацювала ППО

Обстріл України

Цієї ночі росіяни атакували низку міст України дронами та ракетами. Під ударом були Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг і Кременчук.

У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки. Вперше з лютого 2022 року окупанти атакували будівлю Кабміну. Внаслідок обстрілу Києва загинуло двоє осіб, 18 постраждали.

У Кременчуці ворог вдарив по мосту через Дніпро, який перебуває на балансі "Укрзалізниці".

Більше про наслідки обстрілу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.