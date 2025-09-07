Россия выпустила по Украине рекордные 805 дронов и 13 ракет: как отработала ПВО

Обстрел Украины

Этой ночью россияне атаковали ряд городов Украины дронами и ракетами. Под ударом были Киев, Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.

В Киеве зафиксированы попадания в многоэтажки. Впервые с февраля 2022 года оккупанты атаковали здание Кабмина. В результате обстрелов Киева погибли два человека, 18 пострадали.

В Кременчуге враг ударил по мосту через Днепр, который находится на балансе "Укрзализныци".

Больше о последствиях обстрелов - узнайте в материале РБК-Украина.