Росія випустила по Україні понад 600 дронів і ракет: як відпрацювала ППО

Атака на Київ

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову атаку на українську столицю.

Зокрема у п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста російська армія влучила ракетою. Повідомляється, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.

Зауважимо, що під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту. РБК-Україна підготувало репортаж з Києва після атаки.

Через ворожу атаку у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Як відомо, наразі у Києві одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 правоохоронців.

За оперативною інформацією, щонайменше 24 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-річна дівчина.

Варто додати, що український президент Володимир Зеленський вже відреагував на російську атаку цієї ночі. Президент зокрема звернувся за реакцією до Китаю та Угорщини, які є соратниками російського диктатора Володимира Путіна.