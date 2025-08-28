У Києві після обстрілу перекрили центр, Поділ, Дарницю: куди краще не їхати

Через атаку 28 серпня у Києві тимчасово перекрито рух на низці ключових вулиць. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Через атаки по Києву в ніч проти 28 серпня низка вулиць тимчасово перекрита для руху транспорту. Зокрема, обмеження стосуються: Харківського шосе - від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука;

Вулиці Бориспільської - від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською;

Вулиці Жилянської - від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича;

Вулиці Глибочицький проїзд - від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою. Київська влада закликає водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися сигналів дорожніх служб. Ситуація щодо руху транспорту може змінюватись протягом дня.