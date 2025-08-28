Россия выпустила по Украине более 600 дронов и ракет: как отработала ПВО

В ночь на 28 августа Россия осуществила самую массированную атаку за последнее время. По Украине выпустили более 600 дронов и ракет различного типа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
В ночь на 28 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования, всего - 629 средств воздушного нападения:
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным военных, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:
Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, также падение сбитых воздушных целей и их обломки еще на 26 локациях.
"Очередная жестокая атака России, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших - дети. Выражаем искренние соболезнования близким, кто потерял родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны", - отметили в Воздушных силах.
Сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную атаку на украинскую столицу.
В частности в пятиэтажный дом в Дарницком районе города российская армия попала ракетой. Сообщается, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.
Заметим, что подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания. РБК-Украина подготовило репортаж из Киева после атаки.
Из-за вражеской атаки в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Как известно, сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей.
По оперативной информации, по меньшей мере 24 человека получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка.
Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на российскую атаку этой ночью. Президент в частности обратился за реакцией к Китаю и Венгрии, которые являются соратниками российского диктатора Владимира Путина.