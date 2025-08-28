Россия выпустила по Украине более 600 дронов и ракет: как отработала ПВО

В ночь на 28 августа противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников, ракет воздушного и наземного базирования, всего - 629 средств воздушного нападения:

598 ударных беспилотников типа "Шахед" и дронами-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское;

типа "Шахед" и дронами-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское; 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;

из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области; 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской области;

из Брянской и Воронежской области; 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным военных, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

563 вражеских дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, также падение сбитых воздушных целей и их обломки еще на 26 локациях.

"Очередная жестокая атака России, очередные жертвы среди мирного населения, среди погибших - дети. Выражаем искренние соболезнования близким, кто потерял родных. Российские военные преступники обязательно будут наказаны", - отметили в Воздушных силах.