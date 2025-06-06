UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія випустила по Україні 45 ракет і понад 400 дронів: скільки збила ППО

Фото: начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вночі 6 червня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогодні росіяни застосовували балістику, крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велику кількість ударних БПЛА та дронів-імітаторів.

"Загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них - знищено", - сказав він.

Ігнат зазначив, що сили ППО збили до 30 ракет і до 200 безпілотників.

Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що росіяни атакували здебільшого з північних регіонів і вся маса безпілотників йшла сьогодні "повзучим наступом" до західних регіонів.

Уточнення від ПС

Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що Росія атакувала Україну:

  • 407 дронами;
  • 6 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Курської та Воронезької областей;
  • 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС з повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;
  • 2 крилатими ракетами "Іскандер-К" з Криму;
  • протирадіолокаційною ракетою Х-31П з літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Сили ППО знешкодили 368 дронів (199 - збили, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ), а також збили 4 балістичні ракети, 30 крилатих ракет Х-101 та два крилаті "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання у 13 локаціях і падіння уламків - у 19 локаціях.

Чи були "Калібри"

Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски росіянами крилатих ракет морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря, оскільки надійшла така попередня інформація.

Як уточнили Повітряні сили у коментарі РБК-Україна, пізніше виявилось, що насправді пусків цього типу ракет не було під час нічної атаки. Натомість росіяни запускали з окупованого Криму крилаті ракети "Іскандер-К", а також Х-101

Удар РФ по Україні

Сьогодні, 6 червня, РФ завдала чергового масованого удару по Україні. У Києві через атаку ворога загинули троє рятувальників, які працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.

Також окупанти вдарили по Тернополю, пошкоджені промислові та інфраструктурні об'єкти. Постраждали 10 осіб, серед поранених - рятувальники. У місті зафіксували погіршення якості повітря.

Крім сьогодні, РФ вдарила по Луцьку, Чернігову, Кременчуку, Київській і Львівській областях. Загалом по Україні загинули троє осіб, ще 40 - поранені.

Більше про наслідки атаки - матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетиАтака дронівРакетна атака