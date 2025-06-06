Росія випустила по Україні 45 ракет і понад 400 дронів: скільки збила ППО

Росія вночі 6 червня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, сьогодні росіяни застосовували балістику, крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велику кількість ударних БПЛА та дронів-імітаторів.
"Загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них - знищено", - сказав він.
Ігнат зазначив, що сили ППО збили до 30 ракет і до 200 безпілотників.
Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що росіяни атакували здебільшого з північних регіонів і вся маса безпілотників йшла сьогодні "повзучим наступом" до західних регіонів.
Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що Росія атакувала Україну:
Сили ППО знешкодили 368 дронів (199 - збили, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ), а також збили 4 балістичні ракети, 30 крилатих ракет Х-101 та два крилаті "Іскандер-К".
Зафіксовано влучання у 13 локаціях і падіння уламків - у 19 локаціях.
Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски росіянами крилатих ракет морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря, оскільки надійшла така попередня інформація.
Як уточнили Повітряні сили у коментарі РБК-Україна, пізніше виявилось, що насправді пусків цього типу ракет не було під час нічної атаки. Натомість росіяни запускали з окупованого Криму крилаті ракети "Іскандер-К", а також Х-101
Сьогодні, 6 червня, РФ завдала чергового масованого удару по Україні. У Києві через атаку ворога загинули троє рятувальників, які працювали під обстрілами, щоб допомогти людям.
Також окупанти вдарили по Тернополю, пошкоджені промислові та інфраструктурні об'єкти. Постраждали 10 осіб, серед поранених - рятувальники. У місті зафіксували погіршення якості повітря.
Крім сьогодні, РФ вдарила по Луцьку, Чернігову, Кременчуку, Київській і Львівській областях. Загалом по Україні загинули троє осіб, ще 40 - поранені.
Більше про наслідки атаки - матеріалі РБК-Україна.
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