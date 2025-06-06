Росія випустила по Україні 45 ракет і понад 400 дронів: скільки збила ППО

За його словами, сьогодні росіяни застосовували балістику, крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велику кількість ударних БПЛА та дронів-імітаторів.

"Загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них - знищено", - сказав він.

Ігнат зазначив, що сили ППО збили до 30 ракет і до 200 безпілотників.

Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що росіяни атакували здебільшого з північних регіонів і вся маса безпілотників йшла сьогодні "повзучим наступом" до західних регіонів.

Уточнення від ПС

Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що Росія атакувала Україну:

407 дронами;

6 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Курської та Воронезької областей;

36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС з повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;

2 крилатими ракетами "Іскандер-К" з Криму;

протирадіолокаційною ракетою Х-31П з літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Сили ППО знешкодили 368 дронів (199 - збили, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ), а також збили 4 балістичні ракети, 30 крилатих ракет Х-101 та два крилаті "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання у 13 локаціях і падіння уламків - у 19 локаціях.

Чи були "Калібри"

Нагадаємо, вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски росіянами крилатих ракет морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря, оскільки надійшла така попередня інформація.

Як уточнили Повітряні сили у коментарі РБК-Україна, пізніше виявилось, що насправді пусків цього типу ракет не було під час нічної атаки. Натомість росіяни запускали з окупованого Криму крилаті ракети "Іскандер-К", а також Х-101