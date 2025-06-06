ua en ru
Пт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні загинули троє людей через атаку РФ, ще 40 поранені, - МВС

Київ, П'ятниця 06 червня 2025 09:37
UA EN RU
В Україні загинули троє людей через атаку РФ, ще 40 поранені, - МВС Фото: троє українців загинули через атаку РФ 6 червня (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Юрченко

Росія під час масованої атаки на Україну 6 червня вбила трьох осіб. Ще 40 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Telegram.

"Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - заявив Клименко.

Він повідомив, що в Києві під час атаки Росії загинули троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ять бійців ДСНС постраждали, деякі з них у важкому стані.

Варто зазначити, що мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв про чотирьох загиблих у столиці.

Також постраждалі внаслідок комбінованого удару РФ є в Тернополі, Луцьку, Чернігові та Кременчуці.

Атака Росії на Україну

В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістичними і крилатими ракетами. Під масованим ударом ворога був Київ - уламки впали у шести районах, пошкоджена багатоповерхівка, є перебої зі світлом.

Також росіяни атакували Тернопіль, вдаривши по промисловості та об'єктах інфраструктури. У місті зафіксували забруднення повітря.

Крім того, окупанти вдарили по Луцьку, Чернігові, Київській, Полтавській і Львівській областях. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів Ракетна атака
NEWS
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
"Прильоти", місто в диму і без світла. Все про ситуацію в Тернополі після наймасованішої атаки
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках