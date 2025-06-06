Россия выпустила по Украине более 40 ракет и 400 дронов, - Игнат

Россия ночью 6 июня нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты запустили 407 беспилотников и около 44 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По его словам, сегодня россияне применяли баллистику, крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БПЛА и дронов-имитаторов.
"В целом аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них - уничтожено", - сказал он.
Игнат отметил, что силы ПВО сбили до 30 ракет и до 200 беспилотников.
Спикер Воздушных сил ВСУ уточнил, что россияне атаковали в основном из северных регионов и вся масса беспилотников шла сегодня "ползучим наступлением" к западным регионам.
Сегодня, 6 июня, РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. В Киеве из-за атаки врага погибли трое спасателей, которые работали под обстрелами, чтобы помочь людям.
Также оккупанты ударили по Тернополю, повреждены промышленные и инфраструктурные объекты. Пострадали 10 человек, среди раненых - спасатели. В городе зафиксировали ухудшение качества воздуха.
Кроме сегодня, РФ ударила по Луцку, Чернигову, Кременчугу, Киевской и Львовской областях. В целом по Украине погибли три человека, еще 40 - ранены.
Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.