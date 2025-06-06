Россия выпустила по Украине более 40 ракет и 400 дронов, - Игнат

По его словам, сегодня россияне применяли баллистику, крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БПЛА и дронов-имитаторов.

"В целом аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них - уничтожено", - сказал он.

Игнат отметил, что силы ПВО сбили до 30 ракет и до 200 беспилотников.

Спикер Воздушных сил ВСУ уточнил, что россияне атаковали в основном из северных регионов и вся масса беспилотников шла сегодня "ползучим наступлением" к западным регионам.