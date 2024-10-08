Росія випустила по Україні балістику та дрони: як відпрацювала ППО

Обстріл України

Протягом останнього місяця російські війська майже щоночі атакують Україну дронами та ракетами. Лише за ніч на 7 жовтня було запущено понад 80 повітряних цілей.

Цієї ночі, 8 жовтня, російські окупанти здійснили чергову повітряну атаку, запустивши ударні безпілотники. Ворожі дрони-камікадзе проникали в повітряний простір України з південного напрямку. Через атаку "Шахедів" у ряді областей було оголошено повітряну тривогу.

Тим часом Військово-морські сили ЗСУ повідомляють про наявність 16 російських кораблів у Чорному морі на бойовому чергуванні. Серед них 7 є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

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