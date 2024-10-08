В Чорному морі фіксують 7 носіїв "Калібрів" ворога, - ВМС

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 8 жовтня, фіксують перебування 16 кораблів, які Росія вивела на бойове чергування. З них 7 суден є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).