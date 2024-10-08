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Россия выпустила по Украине баллистику и дроны: как отработала ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 8 октября российские войска совершили атаку на Одесскую область. Оккупанты запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 19 ударных беспилотников из Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

В результате противовоздушного боя все 19 вражеских беспилотников были уничтожены в воздушном пространстве над Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областями.

В частности, 18 беспилотников сбили Силы украинской авиации, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Один беспилотник вернулся на территорию России, не нанеся удара.

Обстрел Украины

В последний месяц российские войска почти каждую ночь атакуют Украину дронами и ракетами. Только за ночь на 7 октября было запущено более 80 воздушных целей.

Этой ночью, 8 октября, российские оккупанты совершили очередную воздушную атаку, запустив ударные беспилотники. Вражеские дроны-камикадзе проникали в воздушное пространство Украины с южного направления. Из-за атаки "Шахедов" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Между тем, Военно-морские силы ВСУ сообщают о наличии 16 российских кораблей в Черном море на боевом дежурстве. Среди них 7 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

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