Росія випустила кілька груп крилатих ракет по Україні: у ЗСУ назвали напрямки

Українські військові зазначили, що перші ракети Х-101 пролетіли через Сумщину у напрямку Полтавщини. Після цього вони взяли курс повз Пирятин у напрямку Черкаської області.

З Черкащини російські ракети рухаються у напрямку Білої Церкви. Крім того, група ракет наразі рухається у напрямку Полтавщини.

Згодом ракети країни-агресорки з Полтавщини полетіли на Черкащину, а з Київської області - у Вінницьку. З Вінниччини ракети рухаються повз Немирів курсом на захід.

Через перебування російських ракет у повітряному просторі України повітряна тривога наразі розповсюджується на західні області.