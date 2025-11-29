Росія випустила кілька груп крилатих ракет по Україні: у ЗСУ назвали напрямки

Росія запустила по Україні крилаті ракети Х-101 з бортів Ту-95МС/Ту-160. Наразі вони заходять через Сумщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.
Українські військові зазначили, що перші ракети Х-101 пролетіли через Сумщину у напрямку Полтавщини. Після цього вони взяли курс повз Пирятин у напрямку Черкаської області.
З Черкащини російські ракети рухаються у напрямку Білої Церкви. Крім того, група ракет наразі рухається у напрямку Полтавщини.
Згодом ракети країни-агресорки з Полтавщини полетіли на Черкащину, а з Київської області - у Вінницьку. З Вінниччини ракети рухаються повз Немирів курсом на захід.
Через перебування російських ракет у повітряному просторі України повітряна тривога наразі розповсюджується на західні області.
Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.
Постраждали сім осіб, серед них дитина. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.
Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.
Зазначимо, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.
РБК-Україна раніше писало, що у Києві знову чутно вибухи, працює протиповітряна оборона. У напрямку столиці з різних сторін рухаються десятки ворожих безпілотників.