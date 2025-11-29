У Києві знову лунають вибухи: десятки ударних дронів заходять з різних сторін

Станом на зараз у Києві знову чутно вибухи, працює протиповітряна оборона. У напрямку столиці з різних сторін рухаються десятки ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram і дані моніторів.

Згідно із даними моніторів, до Києва заходять близько 20 дронів, загалом над Київщиною зафіксовано до 80 ворожих безпілотників . Крім того, близько 50 російських дронів прямують до області з різних напрямків.

Ткаченко розповів, що в напрямку Києва зафіксовано багато повітряних цілей, по ворожих дронах працює ППО. Він закликав громадян перебувати в укриттях.

Що відомо про нічний удар РФ

Нагадаємо, у Києві та Київській області близько 23:00 було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика.

Постраждали сім осіб, серед них дитина. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Зазначимо, окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині - близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися різкі перепади напруги.

РБК-Україна раніше писало, що ввечері 28 листопада в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, оснащених аеробалістичними ракетами "Кинджал".