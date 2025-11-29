Россия выпустила несколько групп крылатых ракет по Украине: в ВСУ назвали направления

Украинские военные отметили, что первые ракеты Х-101 пролетели через Сумскую область в направлении Полтавщины. После этого они взяли курс мимо Пирятина в направлении Черкасской области.

С Черкасской области российские ракеты движутся в направлении Белой Церкви. Кроме того, группа ракет сейчас движется в направлении Полтавщины.

Впоследствии ракеты страны-агрессора из Полтавской области полетели в Черкасскую область, а из Киевской области - в Винницкую. С Винницкой области ракеты двигаются мимо Немирова курсом на запад.

Из-за нахождения российских ракет в воздушном пространстве Украины воздушная тревога в настоящее время распространяется на западные области.