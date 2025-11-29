Россия выпустила несколько групп крылатых ракет по Украине: в ВСУ назвали направления

Россия запустила по Украине крылатые ракеты Х-101 с бортов Ту-95МС/Ту-160. Сейчас они заходят через Сумскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.
Украинские военные отметили, что первые ракеты Х-101 пролетели через Сумскую область в направлении Полтавщины. После этого они взяли курс мимо Пирятина в направлении Черкасской области.
С Черкасской области российские ракеты движутся в направлении Белой Церкви. Кроме того, группа ракет сейчас движется в направлении Полтавщины.
Впоследствии ракеты страны-агрессора из Полтавской области полетели в Черкасскую область, а из Киевской области - в Винницкую. С Винницкой области ракеты двигаются мимо Немирова курсом на запад.
Из-за нахождения российских ракет в воздушном пространстве Украины воздушная тревога в настоящее время распространяется на западные области.
Напомним, в Киеве и Киевской области около 23:00 была объявлена воздушная тревога. Около полуночи в столице прогремели взрывы. Впоследствии к дронам добавилась и баллистика.
Пострадали семь человек, среди них ребенок. Чрезвычайники спасли 4 человека, в том числе ребенка и маломобильного человека.
Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.
Отметим, оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине - около 20:30 в Харькове раздались первые взрывы. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура области, вследствие чего у бытовых потребителей могут наблюдаться резкие перепады напряжения.
РБК-Украина ранее писало, что в Киеве снова слышны взрывы, работает противовоздушная оборона. В направлении столицы с разных сторон движутся десятки вражеских беспилотников.