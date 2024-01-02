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В Харкові постраждали вже понад 50 людей через обстріл росіян зранку (відео)

Харків, Вівторок 02 січня 2024 14:18
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В Харкові постраждали вже понад 50 людей через обстріл росіян зранку (відео) Фото: у Харкові постраждали вже понад 50 людей через масований обстріл 2 січня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетний удар по Харкову 2 січня постраждали вже понад 50 людей. Ще одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Харківську обласну прокуратуру.

"Харків. В результаті ранкової атаки постраждало вже 50 людей (з них 6 дітей), одна людина загинула", - йдеться в повідомленні ДСНС України.

Наразі всі пожежі ліквідовано. Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень.

Постраждалих вже понад 50

Кількість постраждалих через обстріл Харкова продовжує зростати.

"Наразі кількість поранених збільшилась до 52 осіб, з них - 6 дітей", - уточнили в обласній прокуратурі.

Обстріл Харкова

Вранці 2 січня російські війська влаштували нову масовану атаку по Україні, зокрема, чотири ракетні удари, ймовірно ракетами типу "Кинжал", загарбники завдали Харкова. Через атаку містом почалися кілька пожеж. Зокрема горіло складське приміщення, кіоск. Спочатку повідомлялося про 6 постраждалих, пізніше про 20 поранених та одну загиблу. За останніми даними, постраждалих було 47. У лікарнях 16 осіб, зокрема двоє дітей.

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