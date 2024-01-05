Чи здатна українська ППО збивати північнокорейські ракети: думка експерта

Військові Російської Федерації, ймовірно, почали застосовувати балістичні ракети з Північної Кореї для ударів по Україні. Однак українська протиповітряна оборона ще не достатньо дослідила дані ракети, щоб робити висновки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта Валерія Рябиха.

"Ніхто північнокорейської ракети ще не мацав і нашим спеціалістам тільки доведеться зробити висновки. Важко сказати, наскільки важко їх збивати. Певна інформація про них є, але не докладні характеристики", - сказав Рябих.

Експерт зауважив, що збільшення кількості ракет у РФ створює в будь-якому випадку створює великі загрози.

"Ми це бачили на прикладі "Кинджалів". Звичайно, всі 10 одиниць вдалося збити, але це серйозно виснажує нашу ППО, оскільки на одну балістичну ракету витрачається кілька перехоплювачів", - додав Рябих.

Детальніше про те, яку балістику могла отримати Росія від КНДР та в чому небезпека, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

КНДР постачає РФ зброю для війни проти України

За даними розвідки США, стало відомо, що російські кораблі з серпня регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Незабаром у WP повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

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