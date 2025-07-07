Росія випустила 1270 дронів і майже 1000 КАБів: Зеленський про тиждень терору в Україні

У ніч на 7 липня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами. За словами голови держави, лише за одну ніч РФ випустила 101 безпілотник, більшість із них - російсько-іранські "Шахеди".

Повітряна тривога оголошувалася у багатьох регіонах, зранку вона продовжилася через нову хвилю ворожих дронів.

Найбільше постраждали Харків, Донеччина, Дніпропетровщина й Одеса. У Харкові дрони влучили в житлові багатоповерхівки. Постраждали 27 людей, серед них троє дітей. Наймолодшій дівчинці лише три роки. Трьох постраждалих госпіталізували.

На Донеччині та Дніпропетровщині продовжуються аварійно-рятувальні роботи. В Одесі внаслідок атаки загинула одна людина. Президент висловив співчуття рідним загиблого.

"Загалом за минулий тиждень було близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисяча КАБів", - повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що головним пріоритетом залишається зміцнення системи протиповітряної оборони та висловив надію на виконання партнерами всіх досягнутих домовленостей щодо допомоги.

Він також зазначив, що Україна вже активно реалізовує плани зі збільшення власного виробництва озброєнь, зокрема дронів усіх типів, включаючи дрони-перехоплювачі. За його словами, нові контракти укладаються максимально інтенсивно.