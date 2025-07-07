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Удар по Одесі: дрони зруйнували будівлі, згоріли авто, є жертва (фото)

Одеса, Понеділок 07 липня 2025 08:32
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Удар по Одесі: дрони зруйнували будівлі, згоріли авто, є жертва (фото) Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 7 липня російські безпілотники атакували Одесу. Жертвою удару стала одна людина, також зафіксовано пошкодження по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС України.

Унаслідок атаки пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території станції техобслуговування, будівельні вагончики, легкові та вантажні автомобілі, а також автобус.

Крім того, через удар зайнялося приміщення охорони біля новобудови. Внаслідок пожежі загинув один чоловік - охоронець.

"На жаль, один охоронець загинув. Щирі співчуття рідним та близьким", - зазначив Кіпер.

Наразі на місці працюють рятувальники, комунальні служби, слідчо-оперативні групи та представники Нацполіції. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення Одещини.

Водночас у ДСНС показали наслідки російської атаки на місто.

Фото: рятувальники гасять пожежу в Одесі через дронову атаку (t.me/dsns_telegram)

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23:18. У Повітряних силах повідомили, що в акваторії Чорного моря перебувають ударні безпілотники, які кружляють та постійно змінюють курс. О 00:09 з'явилась інформація, що дрони йдуть на Південне, проте о 01:04 стало відомо, що безпілотники взяли курс на Одесу.

Дронова атака 7 липня

Нагадаємо, Росія атакувала "Шахедами" кілька міст. Уночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер попередив, що Одеса перебуває під атакою дронів. У місті гриміли вибухи.

У Києві падіння уламків ворожих дронів зафіксували в трьох районах міста. За попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування.

Натомість у Харкові безпілотники вдарили по житлових багатоповерхівках у Слобідському та Шевченківському районах. Внаслідок цього виникли пожежі. Вже відомо про 27 постраждалих, з них троє - діти. Детальніше про наслідки атаки на Харків - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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