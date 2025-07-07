Россия выпустила 1270 дронов и почти 1000 КАБов: Зеленский о неделе террора в Украине

В ночь на 7 июля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами. По словам главы государства, только за одну ночь РФ выпустила 101 беспилотник, большинство из них - российско-иранские "Шахеды".

Воздушная тревога объявлялась во многих регионах, утром она продолжилась из-за новой волны вражеских дронов.

Больше всего пострадали Харьков, Донецкая, Днепропетровская и Одесская области. В Харькове дроны попали в жилые многоэтажки. Пострадали 27 человек, среди них трое детей. Самой младшей девочке всего три года. Трех пострадавших госпитализировали.

В Донецкой и Днепропетровской областях продолжаются аварийно-спасательные работы. В Одессе в результате атаки погиб один человек. Президент выразил соболезнования родным погибшего.

"Всего за прошедшую неделю было около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысяча КАБов",- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главным приоритетом остается укрепление системы противовоздушной обороны и выразил надежду на выполнение партнерами всех достигнутых договоренностей о помощи.

Он также отметил, что Украина уже активно реализует планы по увеличению собственного производства вооружений, в частности дронов всех типов, включая дроны-перехватчики. По его словам, новые контракты заключаются максимально интенсивно.