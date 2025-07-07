Россия выпустила 1270 дронов и почти 1000 КАБов: Зеленский о неделе террора в Украине

За последнюю неделю террора Россия атаковала Украину, выпустив около 1270 ударных дронов, 39 ракет и почти 1000 управляемых авиационных бомб (КАБов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
В ночь на 7 июля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами. По словам главы государства, только за одну ночь РФ выпустила 101 беспилотник, большинство из них - российско-иранские "Шахеды".
Воздушная тревога объявлялась во многих регионах, утром она продолжилась из-за новой волны вражеских дронов.
Больше всего пострадали Харьков, Донецкая, Днепропетровская и Одесская области. В Харькове дроны попали в жилые многоэтажки. Пострадали 27 человек, среди них трое детей. Самой младшей девочке всего три года. Трех пострадавших госпитализировали.
В Донецкой и Днепропетровской областях продолжаются аварийно-спасательные работы. В Одессе в результате атаки погиб один человек. Президент выразил соболезнования родным погибшего.
"Всего за прошедшую неделю было около 1270 дронов, 39 ракет и почти тысяча КАБов",- сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что главным приоритетом остается укрепление системы противовоздушной обороны и выразил надежду на выполнение партнерами всех достигнутых договоренностей о помощи.
Он также отметил, что Украина уже активно реализует планы по увеличению собственного производства вооружений, в частности дронов всех типов, включая дроны-перехватчики. По его словам, новые контракты заключаются максимально интенсивно.
Напомним, Россия атаковала "Шахедами" несколько городов.
В Одессе из-за обстрела погиб один человек. Также повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков.
В Киеве падение обломков вражеских дронов зафиксировали в трех районах города. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Зато в Харькове беспилотники ударили по жилым многоэтажкам в Слободском и Шевченковском районах. В результате этого возникли пожары. 27 человек получили ранения, среди них трое - дети.
Уже днем стало известно о новых попаданиях. Так, российские беспилотники попали по зданиям ТЦК в двух городах - Харькове и Запорожье.
Из-за напряженной ситуации в стране Винницкий областной ТЦК заявил о приостановлении деятельности.
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