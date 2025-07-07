Атака "Шахедів" на Київ: є наслідки в трьох районах, всі деталі

В ніч на 7 липня Київ знову перебував під ворожим ударом. За попередніми даними, минулося без постраждалих, але є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

У ніч на понеділок, 7 липня, повітряна тривога у Києві лунала два рази. Вперше небезпека була зафіксована з 01:37 по 02:15, а вдруге - з 7:48.

Наслідки цієї атаки фіксують у декількох районах столиці. Найбільші збитки - відключення гарячої води у 500 будівлях.

Ситуація у районах, за даними Кличка

У Деснянському районі Києва через падіння уламків безпілотника було пошкоджено фасад адмінбудівлі, газову трубу та порожній резервуар. Пожежу, що виникла від уламків, вдалося швидко загасити. Постраждалих, на щастя, немає.

"Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля - пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки", - написав Кличко.

У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає.

У Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

"Також внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджена тепломагістраль великого діаметра. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель", - йдеться у повідомленні.

Серед відключених - як житлові будинки, так і соціальні заклади - школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти. Також пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.