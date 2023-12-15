ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани знайшли нові місця розміщення техніки РФ у Криму (відео)

Крим, П'ятниця 15 грудня 2023 09:02
UA EN RU
Партизани знайшли нові місця розміщення техніки РФ у Криму (відео) Фото: партизани знайшли нові місця розміщення техніки РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили місця розміщення техніки та особового складу окупантів у Джанкої та районі (Крим).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"На околиці селища Новостепове було помічено різну техніку окупантів, в основному це КамАЗ і БТР. Вся техніка розкидана по полю, і жодна охорона не ведеться", - йдеться у повідомленні.

Також у Джанкої розташовується база окупантів, на якій так само була різна техніка.

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська влаштували в Джанкої місце дислокації техніки і живої сили. Через Джанкой постійно росіяни перекидають як мобілізованих, так і техніку. При цьому тут зафіксовано відразу кілька баз росіян різного призначення. Наприклад, наприкінці жовтня партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Водночас, у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым
NEWS
Майже 1100 окупантів та дві крилаті ракети. Генштаб оновив втрати РФ у війні
Майже 1100 окупантів та дві крилаті ракети. Генштаб оновив втрати РФ у війні
DAILY
Що відбувається в Авдіївці, Мар'їнці та про що свідчить маневр ЗСУ під Горлівкою: огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Що відбувається в Авдіївці, Мар'їнці та про що свідчить маневр ЗСУ під Горлівкою: огляд фронту