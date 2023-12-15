Партизани знайшли нові місця розміщення техніки РФ у Криму (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"На околиці селища Новостепове було помічено різну техніку окупантів, в основному це КамАЗ і БТР. Вся техніка розкидана по полю, і жодна охорона не ведеться", - йдеться у повідомленні.

Також у Джанкої розташовується база окупантів, на якій так само була різна техніка.

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська влаштували в Джанкої місце дислокації техніки і живої сили. Через Джанкой постійно росіяни перекидають як мобілізованих, так і техніку. При цьому тут зафіксовано відразу кілька баз росіян різного призначення. Наприклад, наприкінці жовтня партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Водночас, у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.