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Росія перекидає резерви до Криму з Якутії (фото)

Крим, Вівторок 05 грудня 2023 10:47
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Росія перекидає резерви до Криму з Якутії (фото) Фото: Росія перекидає резерви до Криму з Якутії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія перекидає окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой. Місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти в ході розвідки виявили перекидання особового складу мобілізованих з Якутії до Джанкой", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили партизани, військовослужбовці неохайно одягнені, нецензурно виражаються, хамлять перехожим, після них постійно купа сміття розкиданого вулицею.

"Через годину після зборів мобілізованих забрала розгвадія. Перекидання особового складу вже не перша, "на забій" відправляють невеликими партіями", - констатували в "Атеш".

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Крім того, нещодавно повідомлялося, що у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

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