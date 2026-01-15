Росія використовує GPS-спуфінг, щоб приховати переміщення "тіньового флоту", - Плетенчук

За його словами, технологію GPS-спуфінгу росіяни спочатку "обкатали" в Чорному морі, в його східній частині. Вони переслідували кілька цілей - по-перше, щоб збити Україну з пантелику, по-друге - щоб убезпечити танкери та їхніх капітанів від покарання за перевезення підсанкційної нафти.

"Згодом з'явилася й економічна складова: коли ви спушите GPS-координати, то фактично ніхто не зможе довести, що саме ці судна завантажувалися саме в цьому порту. І в такий спосіб вони намагаються уникнути відповідальності для тих капітанів і для тих суден, які завантажують підсанкційну російську нафту. Тому що, судячи з "MarineTraffic", він завантажувався десь у лісі", - пояснив він.

Плетенчук додав, що існує ще одна проблема. Для українського експертного комітету не існує такої категорії як "тіньовий флот" - мовляв, усі судна мають своїх "власників", за версією комітету. Більшість цих "власників" перебуває у Європі, тому переслідування суден "тіньового флоту" - це перш за все політичне питання.