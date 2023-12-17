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Росія використає "вибори" в окупації, щоб надати легітимності вторгненню, - розвідка Британії

Неділя 17 грудня 2023 10:33
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Росія використає "вибори" в окупації, щоб надати легітимності вторгненню, - розвідка Британії Фото: Росія використає "вибори" в окупації, щоб надати легітимності вторгненню (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Терористи використають так звані "вибори" президента Росії в окупації, щоб надати відчуття легітимності повномасштабному вторгненню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

11 грудня 2023 року, Центральна виборча комісія країни-терориста, заявила, що голосування на президентських виборах в березні 2024 року також поширюється й на тимчасово окуповані території України.

Як пише розвідка, більш ніж ймовірно, "голосування" в окупації не буде ані вільним, ані чесним.

"Російська влада майже напевно розглядає досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вона хоче надати відчуття легітимності російському вторгненню", - додає розвідка.

Зокрема влада Росії використовуватиме суттєві фальсифікації "виборів" і залякування виборців, аби забезпечити перемогу чинному диктатору Володимиру Путіну зі значним відривом.

Вибори президента в Росії

8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

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