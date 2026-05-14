Уряд Латвії під загрозою розпаду після відставки прем'єр-міністра

12:55 14.05.2026 Чт
Відставка відбулася на тлі урядової кризи
Фото: прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня (Getty Images)
Прем’єр-міністр Латвії Евіка Силіня подала у відставку слідом за міністром оборони. Разом із нею свої повноваження складе весь склад чинного уряду країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

Відставка відбулася на тлі урядової кризи. Напередодні, 13 травня, ліберальна партія "Прогресивні", яка є молодшим партнером коаліції, заявила, що не бачить можливості продовжувати роботу в уряді Силіні та закликала її піти у відставку.

Лідер фракції "Прогресивних" у Сеймі Андріс Шуваєвс сьогодні вранці також попередив, що якщо відбудеться голосування щодо висловлення недовіри, уряд впаде.

Уранці засідання парламенту тимчасово перервали на прохання прем’єрки. Очікувалося, що Сіліня виступить у Сеймі, однак замість цього вона провела пресконференцію в Кабінеті міністрів, де офіційно оголосила про відставку.

Що передувало

7 травня в Латвію залетіли два дрони з боку Росії, один із яких влучив у порожній нафтовий резервуар, спричинивши пожежу.

Після цього литовстький уряд викликав тимчасового повіреного у справах РФ і вручив ноту протесту.

Також премʼєрка Латвії різко розкритикувала дії військових у відповідь на порушення повітряного простору.

10 травня міністр оборони країни Андріс Спрудс оголосив про відставку на тлі критики. Йому на зміну Силіня пропонувала кандидатуру полковника Райвіса Мелніса.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з главою МЗС Латвії Байбою Браже щодо інцидентів з дронами, які залетіли до країни з території Росії.

Він наголосив, розслідування довели, що це стало результатом навмисного відхилення українських дронів російськими засобами радіоелектронної боротьби від їхніх цілей у РФ.

Який вигляд має 9-поверхівка в Дарницькому районі Києва після удару: репортаж РБК-Україна
