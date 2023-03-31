ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія вигадала нову причину розміщення ядерної зброї в Білорусі

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 31 березня 2023 23:09
Росія вигадала нову причину розміщення ядерної зброї в Білорусі Фото: Росія вигадала нову причину розміщення ядерної зброї в Білорусі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росія заявила, що облаштовує в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї нібито задля безпеки Союзної держави.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ в Радбезі ООН російського постійного представника Василя Небензі.

На Радбезі ООН Росія заявила, що передала Білорусі "Іскандер" та облаштовує там сховище для тактичної ядерної зброї "задля безпеки Союзної держави".

"США розмістили у Європі 100-150 тактичних ядерних бомб", - поскаржився Небензя, проте посилань на джерело таких даних він не надав.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі, нібито на прохання Олександра Лукашенка.

Рішення Путіна обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Білорусь Ядерна зброя Війна Росії проти України
NEWS
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй