Росія вигадала нову причину розміщення ядерної зброї в Білорусі

Росія заявила, що облаштовує в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї нібито задля безпеки Союзної держави.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ в Радбезі ООН російського постійного представника Василя Небензі.

На Радбезі ООН Росія заявила, що передала Білорусі "Іскандер" та облаштовує там сховище для тактичної ядерної зброї "задля безпеки Союзної держави".

"США розмістили у Європі 100-150 тактичних ядерних бомб", - поскаржився Небензя, проте посилань на джерело таких даних він не надав.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі, нібито на прохання Олександра Лукашенка.

Рішення Путіна обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

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