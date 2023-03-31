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Россия придумала новую причину размещения ядерного оружия в Беларуси

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Россия, Пятница 31 марта 2023 23:09
Россия придумала новую причину размещения ядерного оружия в Беларуси Фото: Россия придумала новую причину размещения ядерного оружия в Беларуси (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия заявила, что обустраивает в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия якобы в целях безопасности Союзного государства.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в Совбезе ООН российского постоянного представителя Василия Небензи.

На Совбезе ООН Россия заявила, что передала Беларуси "Искандер" и обустраивает там хранилище для тактического ядерного оружия "для безопасности Союзного государства".

"США разместили в Европе 100-150 тактических ядерных бомб", - пожаловался Небензя, однако ссылок на источник таких данных он не предоставил.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, якобы по просьбе Александра Лукашенко.

Решение Путина возмутило мировых лидеров. Так, в ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

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