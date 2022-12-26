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Росія відвела військове командування з Кремінної до Рубіжного, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військове командування окупаційних військ РФ відійшло з Кремінної до Рубіжного Луганської області, що на 15 км південніше від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая на брифінгу.

"Те, що наші військові вже звільнили Кремінну або вже зайшли на її околиці - не відповідає дійсності, але вже недалеко від Кремінної йдуть бойові дії. І можу сказати, що військове командування певної ланки, яке знаходилося в Кремінній, тепер переміщене в Рубіжне", - сказав він.

Окрім цього, Гайдай зазначив, що в окупантів були наміри організувати контрнаступ у бік Лимана, проте українські військові зашкодили їхньому втіленню

"Контрнаступу в них не вийшло. Але резерви вони все одно підтягують", - додав він.

Нагадаємо, військовий експерт повідомляв, що українські бійці в Луганській області взяли під повний вогневий контроль ділянку траси Р-66 від Кремінної до Сєвєродонецька й ускладнили для росіян логістику у цьому районі.

Зазначимо, що раніше росіяни вивезли зі Сватового свою окупаційну "адміністрацію ЛНР".

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