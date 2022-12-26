Кремінну "відрізали" від Сєвєродонецька. Експерт повідомив про контроль ЗСУ над ділянкою важливої траси

Українські військові в Луганській області взяли під повний вогневий контроль ділянку траси Р-66 від Кремінної до Сєвєродонецька. Таким чином ЗСУ значно ускладнили для окупантів логістику у цьому районі.

Про це розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Кремінна... ЗСУ досягли повного вогневого контролю за ділянкою траси Р-66 від Кремінної до Сєвєродонецька. Тепер проїхати окупантам цим відрізком мінімум п'ять кілометрів, м'яко кажучи, на розслабоні та з вітерцем зовсім не вийде. Кремінну відрізали від Сєвєродонецька", - йдеться у публікації.

Перед цим Сили оборони України мали вогневий контроль на трасі Р-66 з північного напрямку, а "віднедавна фізична присутність ЗСУ на цьому відрізку на ряді локацій".

"Тому вже можна обережно, але констатувати серйозну логістичну проблематику окупантів у районі Кремінної. Так. Поки що ми говоримо про вогневий контроль. Але саме з цього все починається. Спочатку вогневий контроль, потім фізичний і... і все", - зазначає експерт.

Також Коваленко додав, що Кремінна "на крок ближча" до звільнення.

"А це означає, що ЗСУ на крок ближче до обвалення оборони РОВ на цій локації та далі, з урахуванням хиткості загальної оборони росіян", - пише він.