ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ ще ближче до Сватового, "адміністрація ЛНР" вже втекла звідти, - Гайдай

Новость на русском →
Сватове, Субота 24 грудня 2022 10:38
ЗСУ ще ближче до Сватового, "адміністрація ЛНР" вже втекла звідти, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові стають все ближче до Сватового Луганської області. Тим часом ворог вже вивіз з міста свою окупаційну "адміністрацію ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. (Окупанти - ред.) постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися", - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни знають, що у Невському залишається близько 150 місцевих жителів, тому запускають у бік села не тільки ракети С-300, а ще й іранські "Шахеди".

"Достатньо потужно (російські війська - ред.) обстрілюють все, але нічого їм не вдається. До того, не хочу "вангувати", але можу сказати, що зі Сватового "адміністрація" так званих "ЛНР" поїхала до Луганська", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, за оновленими даними Інституту вивчення війни (ISW), За останню добу українські бійці мали успіхи під Бахмутом, а також просунулись на лінії Сватове-Кремінна.

Додамо, як раніше заявляв Гайдай українські сили мають перевагу у районі Сватового та Кремінної, тож до Нового року очікуються хороші новини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Донбас Вибух у Сватово Війна Росії проти України
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація