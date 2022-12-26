RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия отвела военное командование из Кременной в Рубежное, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

Военное командование оккупационных войск РФ отошло из Кременной в Рубежное Луганской области, что на 15 км южнее линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая на брифинге.

"То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраины - не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной идут боевые действия. И могу сказать, что военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, теперь перемещено в Рубежное", - сказал он.

Кроме этого, Гайдай отметил, что у оккупантов были намерения организовать контрнаступление в сторону Лимана, однако украинские военные помешали их воплощению.

"Контрнаступления у них не получилось. Но резервы они все равно подтягивают", - добавил он.

Напомним, военный эксперт сообщал, что украинские бойцы в Луганской области взяли под полный огневой контроль участок трассы Р-66 от Кременной до Северодонецка и усложнили для россиян логистику в этом районе.

Отметим, что ранее россияне вывезли из Сватового свою оккупационную "администрацию ЛНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскКременнаяВойна России против Украины