Росія вдарила ракетою по залізничній станції на Одещині: серед поранених діти

Росіяни сьогодні вдень завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, серед постраждалих є діти.

Наслідки влучання Ворог атакував транспортну інфраструктуру на півдні області вдень 4 березня. Як уточнив Олексій Кулеба, удар прийшовся по залізничній станції, де було суттєво пошкоджено адміністративну будівлю. За даними ОВА, наразі відомо про чотирьох поранених, серед яких залізничник та двоє дітей. "Стан трьох із них, зокрема, двох дітей - середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані", - повідомив Олег Кіпер. Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби, за словами Кулеби, "наслідки атаки ліквідовуються".