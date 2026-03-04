ua en ru
Росія вдарила ракетою по залізничній станції на Одещині: серед поранених діти

17:05 04.03.2026 Ср
2 хв
Хто опинився в зоні небезпеки на станції на Одещині?
aimg Сергій Козачук
Росія вдарила ракетою по залізничній станції на Одещині: серед поранених діти Фото: РФ завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі (Getty Images)

Росіяни сьогодні вдень завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу та Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також: У Миколаєві "Шахед" влучив біля пасажирського вагона

Наслідки влучання

Ворог атакував транспортну інфраструктуру на півдні області вдень 4 березня.

Як уточнив Олексій Кулеба, удар прийшовся по залізничній станції, де було суттєво пошкоджено адміністративну будівлю.

За даними ОВА, наразі відомо про чотирьох поранених, серед яких залізничник та двоє дітей.

"Стан трьох із них, зокрема, двох дітей - середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані", - повідомив Олег Кіпер.

Медики надають усім потерпілим необхідну допомогу.

На місці влучання продовжують працювати екстрені служби, за словами Кулеби, "наслідки атаки ліквідовуються".

Ситуація з обстрілами України

Нагадаємо, російські війська продовжують вести масований терор проти цивільної та транспортної інфраструктури України.

Зокрема, у ніч на 4 березня РФ запустила майже 150 дронів різних напрямків, атакувавши низку областей.

Одним із наслідків нічної атаки став приліт у Миколаєві, де "Шахед" влучив біля пасажирського автобуса.

Водночас Україна вдосконалює засоби протидії ворожим ударам. Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про нову систему перехоплення повітряних цілей, яку впроваджують для захисту українських міст.

Більше по темі:
Укрзалізниця Російська Федерація Війна в Україні Ракетна атака
