Росія відновила постачання бензину з Білорусі, - розвідка

Автор: Валерій Ульяненко

РФ відновила постачання бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу. Це сталося після перерви майже в рік через "високий попит та позапланову зупинку нафтопереробних заводів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України.

З липня по вересень цього року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів. Це перевищує минулорічні показники на 36%.

Продажі бензину з білоруських НПЗ у вересні зросли на 168% порівняно з серпнем, а дизельного пального - на 83%.

Розвідка також повідомила, що Москва та Мінськ продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері.

"На виставці "ІННОПРОМ.Білорусь" оршанське підприємство "Кідма тек" (виробник автоматів, снайперських гвинтівок, глушників, патронів та оптики) підписало контракт із російським Тульським патронним заводом", - розповіла вона.

Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями. Офіційно контракт передбачає "постачання продукції цивільного призначення", проте раніше повідомлялося, що діяльність "Кідма тек" спрямована на військові потреби.

Крім того, РФ дедалі активніше змушує Білорусь підтримувати російську економіку та оборонний сектор. Країна-агресорка покриває власні критичні потреби за рахунок білоруських ресурсів.

Проблеми з бензином у РФ

Проблеми з бензином в країні-агресорці почалися після серії потужних ударів українських безпілотників по НПЗ.

В результаті у деяких регіонах РФ і на тимчасово окупованих територіях запровадили обмеження на продаж бензину. Крім того, влада Росії заборонила експорт палива.

Нагадаємо, на тлі паливної кризи російські заправки почали масово закриватися. Йдеться, зокрема, і про АЗС у Москві.

