Росія відкриває "молодіжні центри" в окупації для вербування української молоді, - ЦНС

Росіяни створили низку "молодіжних центрів", куди були також завезені російські координатори з метою політики зміни самоідентифікації українців.

Як приклад "Спротив" розповів про те, що в одному з центрів на тимчасово окупованій частині Херсонської області до дня студента організували "інтелектуальну" гру "Росквіз".

"Гра складалася з 3 блоків: "Історія Росії", "Народи Росії", "Росія в особах". Командам задавали по 30 питань. Звичайно, що ці питання суто про викривлене бачення історії поневолених народів та кремлівських діячів", - пише пресслужба.

На вікторину примусово відправляють студентів. Кожен "навчальний заклад" має для цього визначений план.

"Вибори" президента Росії в окупації

8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.