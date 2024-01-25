Росія відкриває "молодіжні центри" в окупації для вербування української молоді, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях росіяни відкривають так звані "молодіжні центри" з метою промивання мізків неповнолітнім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".
Росіяни створили низку "молодіжних центрів", куди були також завезені російські координатори з метою політики зміни самоідентифікації українців.
Як приклад "Спротив" розповів про те, що в одному з центрів на тимчасово окупованій частині Херсонської області до дня студента організували "інтелектуальну" гру "Росквіз".
"Гра складалася з 3 блоків: "Історія Росії", "Народи Росії", "Росія в особах". Командам задавали по 30 питань. Звичайно, що ці питання суто про викривлене бачення історії поневолених народів та кремлівських діячів", - пише пресслужба.
На вікторину примусово відправляють студентів. Кожен "навчальний заклад" має для цього визначений план.
"Вибори" президента Росії в окупації
8 грудня 2023 року, диктатор Володимир Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.
Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.
Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.
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