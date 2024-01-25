Россия открывает "молодежные центры" в оккупации для вербовки украинской молодежи, - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне открывают так называемые "молодежные центры" с целью промывания мозга несовершеннолетним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Центр национального сопротивления ".

Россияне создали ряд "молодежных центров", куда были также завезены российские координаторы с целью политики изменения самоидентификации украинцев.

В качестве примера "Сопротивление" рассказал о том, что в одном из центров на временно оккупированной части Херсонской области ко дню студента организовали "интеллектуальную" игру "Росквиз".

"Игра состояла из 3 блоков: "История России", "Народы России", "Россия в лицах". Командам задавали по 30 вопросов. Конечно, что эти вопросы сугубо об искаженном видении истории порабощенных народов и кремлевских деятелей", - пишет пресс-служба.

На викторину принудительно отправляют студентов. Каждое "учебное заведение" имеет для этого определенный план.

"Выборы" президента России в оккупации

8 декабря 2023 года, диктатор Владимир Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.