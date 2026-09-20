Росія відбивалась від наймасштабнішої атаки дронів, майже третина летіла на Москву

Росія заявила про рекордну атаку дронів, яка охопила десятки регіонів. Лише на підльоті до Москви, за даними РФ, збили 450 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Москви Сергія Собяніна та зведення Міністерства оборони Росії .

Собянін заявив, що російська ППО відбила "наймасштабнішу атаку" безпілотників на Москву.

За його словами, понад 1600 БПЛА нібито було знищено "на всіх рубежах" із попереднього дня. Із цієї кількості 450 безпілотників, як стверджує мер, збили під час їхнього наближення до Москви.

Таким чином, на московський напрямок, за заявленими російською владою даними, припало близько 28% від загальної кількості БПЛА. Водночас це не означає, що всі понад 1600 дронів прямували саме на столицю - Собянін говорив про загальну кількість безпілотників, збитих на різних рубежах.

Попри роботу ППО, кілька дронів, за словами мера, нібито досягли території Москви.

"Проте кілька безпілотників досягли території МНПЗ, один влучив у житловий будинок. Загиблих немає", - заявив Собянін.

За його словами, безпілотники також атакували територію Московського нафтопереробного заводу. Про характер пошкоджень він детально не повідомив.

У Міноборони РФ назвали іншу кількість дронів

Згодом російське Міністерство оборони опублікувало власне зведення про нічну атаку. У ньому фігурує інша загальна цифра.

За даними відомства, протягом минулої ночі російська ППО нібито перехопила та знищила 1110 українських безпілотників літакового типу.

У Міноборони РФ заявили, що дрони фіксували над Бєлгородською, Брянською, Курською, Рязанською, Тульською, Калузькою, Володимирською, Нижньогородською, Тамбовською, Воронезькою, Липецькою, Смоленською та Орловською областями.

Також у переліку російського відомства опинилися Ростовська, Волгоградська, Саратовська та Самарська області, Краснодарський край, Московський регіон, окупований Крим і акваторія Чорного моря.

Нічна атака по РФ

Нагадаємо, уночі під Москвою вже фіксували серії вибухів і проліт груп безпілотників у кількох напрямках. У селищі Соф'їно, за попередньою інформацією, спалахнула пожежа на складських приміщеннях.

У компанії Fire Point заявили, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї. За попередніми даними, йдеться про склади компанії "Современные Складские Технологии".