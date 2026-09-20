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Під Москвою лунають вибухи через атаку дронів: ймовірно, під ударом склади (відео)

04:53 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Під Москвою лунають вибухи через атаку дронів: ймовірно, під ударом склади (відео) Фото: під Москвою розгорілася масштабна пожежа (росЗМІ)
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Уночі 20 вересня безпілотники масовано атакували Москву та область - зафіксовано серії вибухів і проліт груп дронів у кількох напрямках. У селищі Соф'їно, ймовірно, спалахнула пожежа на складських приміщеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна та моніторингові Telegram-канали.

За словами мера Москви, вночі було відбито атаку 15 безпілотників, що летіли на столицю РФ. За його твердженням, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Невдовзі Собянін заявив, що сили ППО Міноборони РФ нібито знищили ще 15 БпЛА.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, безпілотники заходили у тил групами, рухаючись у напрямку Москви.

У селищі Соф'їно, ймовірно, атакували складські приміщення - місцеві повідомляють про пожежу на одному зі складів, зокрема взуттєвої мережі "Карі".

Нагадаємо, у Москві вже заявляли про "одну з наймасштабніших" за роки атак українських дронів - тоді йшлося про удар у ніч на 18 вересня.

Того ж дня СБУ завдала ударів по військовому аеродрому "Ростов-Центральний" - за словами президента Володимира Зеленського, вдалось уразити літак Ан-12, два Ан-26 та ще три гелікоптери.

Крім того, того самого дня зупинив переробку нафти один з найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі - причиною стала атака дронів, що пошкодила установку первинної переробки нафти.

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