Россия отбивалась от самой масштабной атаки дронов, почти треть летела на Москву

Россия заявила о рекордной атаке дронов, охватившей десятки регионов. Только на подлете в Москву, по данным РФ, сбили 450 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления мэра Москвы Сергея Собянина и сведения Министерства обороны России .

Собянин заявил, что российская ПВО отразила "самую масштабную атаку" беспилотников на Москву.

По его словам, более 1600 БПЛА якобы были уничтожены "на всех рубежах" с предыдущего дня. Из этого количества 450 беспилотников, как утверждает мэр, были сбиты во время их приближения к Москве.

Таким образом, на московское направление, по заявленным российскими властями данным, пришлось около 28% от общего количества БПЛА. В то же время это не означает, что все более 1600 дронов направлялись именно на столицу – Собянин говорил об общем количестве беспилотников, сбитых на разных рубежах.

Несмотря на работу ПВО, несколько дронов, по словам мэра, якобы достигли территории Москвы.

"Однако несколько беспилотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет", – заявил Собянин.

По его словам, беспилотники также атаковали территорию Московского нефтеперерабатывающего завода. О характере повреждений он подробно не сообщил.

В Минобороны РФ назвали другое количество дронов

Впоследствии российское Министерство обороны опубликовало собственное сведение о ночной атаке. В нем фигурирует другая общая цифра.

По данным ведомства, в минувшую ночь российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 1110 украинских беспилотников самолетного типа.

В Минобороны РФ заявили, что дроны фиксировали над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской и Орловской областями.

Также в списке российского ведомства оказались Ростовская, Волгоградская, Саратовская и Самарская области, Краснодарский край, Московский регион, оккупированный Крым и акватория Черного моря.

Ночная атака по РФ

Напомним, ночью под Москвой уже фиксировались серии взрывов и пролет групп беспилотников в нескольких направлениях. В поселке Софьино, по предварительной информации, загорелся пожар на складских помещениях.

В компании Fire Point заявили, что ударные беспилотники FP-1 уничтожили складской комплекс в Подмосковье. По предварительным данным, речь идет о складах компании "Современные Складские Технологии".