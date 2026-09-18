ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Москві заявили про "одну з наймасштабніших" за роки атаку українських дронів

11:36 18.09.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
У Москві заявили про "одну з наймасштабніших" за роки атаку українських дронів Ілюстративне фото: у РФ заявили про масштабну атаку українських дронів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Атака безпілотників на Москву в ніч на 18 вересня стала однією з наймасштабніших за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані мера Москви Сергія Собяніна та росЗМІ.

Скільки дронів летіло на Москву

За словами Собяніна, у період з 20:00 17 вересня до 07:00 ранку 18 вересня у бік Московського регіону летіло понад 350 безпілотників.

Більшість цілей нібито знищили ще на дальніх підступах до міста. Ще 64 дрони, як каже Собянін, збили безпосередньо на підльоті до Москви.

Офіційних даних про ймовірні руйнування внаслідок "падіння уламків" збитих безпілотників наразі немає.

Тим часом напередодні Служба безпеки України завдала ударів по військовому аеродрому "Ростов-Центральний".

Президент Володимир Зеленський заявив, що вдалося уразити літак Ан-12, два Ан-26 та ще три гелікоптери.

Нагадаємо, того ж дня зупинив переробку нафти один із найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Славнафть-ЯНОС" у Ярославлі.

Причиною стала атака дронів, яка пошкодила установку первинної перегонки нафти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Москва Атака дронів
Новини
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим