У Москві заявили про "одну з наймасштабніших" за роки атаку українських дронів

Атака безпілотників на Москву в ніч на 18 вересня стала однією з наймасштабніших за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані мера Москви Сергія Собяніна та росЗМІ.

Скільки дронів летіло на Москву

За словами Собяніна, у період з 20:00 17 вересня до 07:00 ранку 18 вересня у бік Московського регіону летіло понад 350 безпілотників.

Більшість цілей нібито знищили ще на дальніх підступах до міста. Ще 64 дрони, як каже Собянін, збили безпосередньо на підльоті до Москви.

Офіційних даних про ймовірні руйнування внаслідок "падіння уламків" збитих безпілотників наразі немає.

Тим часом напередодні Служба безпеки України завдала ударів по військовому аеродрому "Ростов-Центральний".

Президент Володимир Зеленський заявив, що вдалося уразити літак Ан-12, два Ан-26 та ще три гелікоптери.