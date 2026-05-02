Росія від ранку запустила на Україну понад 200 дронів: скільки вдалось збити

227 безпілотників з кількох напрямків

З 8:00 до 19:00 Росія запустила по Україні 227 ударних безпілотників. Серед них - дрони типів "Shahed" (в тому числі реактивні), "Гербер", "Італмас" та інші. Близько 135 із них - "шахеди".

Пуски зафіксували з таких напрямків:

Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія);

Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

У відбитті атаки задіяли авіацію, зенітні ракетні підрозділи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Є влучання

ППО збила та подавила 220 дронів на півночі, півдні, в центрі та на заході країни. Попри це:

7 ударних безпілотників все ж влучили у 6 об'єктів;

уламки збитих дронів впали ще на 5 локаціях.

Повітряні сили наголошують: у повітряному просторі досі є ворожі безпілотники.