Россия с утра запустила на Украину более 200 дронов: сколько удалось сбить

2 мая украинская противовоздушная оборона отразила массированный удар - из более двух сотен беспилотников, летевших на Украину, сбито и подавлено 220. Атака еще продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
С 8:00 до 19:00 Россия запустила по Украине 227 ударных беспилотников. Среди них - дроны типов "Shahed" (в том числе реактивные), "Гербер", "Италмас" и другие. Около 135 из них - "шахеды".
Пуски зафиксировали с таких направлений:
В отражении атаки задействовали авиацию, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.
ПВО сбила и подавила 220 дронов на севере, юге, в центре и на западе страны. Несмотря на это:
Воздушные силы отмечают: в воздушном пространстве до сих пор есть вражеские беспилотники.
Напомним, Харьков весь день страдал от отдельных ударов. Дроны попадали по жилым кварталам, автосалону и нескольким АЗС в разных районах города. По меньшей мере пять человек пострадали.
Также мы писали, что Россия повредила газопровод в Запорожье. За двое суток под атаку попали объекты в трех областях Украины.