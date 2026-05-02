Россия с утра запустила на Украину более 200 дронов: сколько удалось сбить

227 беспилотников с нескольких направлений

С 8:00 до 19:00 Россия запустила по Украине 227 ударных беспилотников. Среди них - дроны типов "Shahed" (в том числе реактивные), "Гербер", "Италмас" и другие. Около 135 из них - "шахеды".

Пуски зафиксировали с таких направлений:

Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия);

Гвардейское (временно оккупированный Крым).

В отражении атаки задействовали авиацию, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Фото: Россия днем 2 мая била по Украине ударными БПЛА (t.me/kpszsu)

Есть попадания

ПВО сбила и подавила 220 дронов на севере, юге, в центре и на западе страны. Несмотря на это:

7 ударных беспилотников все же попали в 6 объектов;

обломки сбитых дронов упали еще на 5 локациях.

Воздушные силы отмечают: в воздушном пространстве до сих пор есть вражеские беспилотники.