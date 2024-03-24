UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія веде гібридну війну проти Молдови, - глава МЗС

Фото: у Молдові триває гібридна війна (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

У Молдові повним ходом триває гібридна війна, розв'язана російською владою. Росія не відмовилася від своїх намірів, вона змінила тактику.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Ми перебуваємо в стані повномасштабної гібридної війни. І вона посилилася з початку вторгнення в Україну. Українські війська стримують наступ, тому Російська Федерація змінила тактику, але не відмовилася від своїх намірів отримати Молдову. Ми бачимо спроби дестабілізації ситуації в країні, незаконне фінансування різних партій, спроби купити електорат різними методами", - зазначив міністр.

Водночас Єфрос підкреслив, що зараз Молдові не загрожує військове вторгнення.

"Жодних ознак військової загрози немає. Так, є спроби втручання в наші внутрішні справи, але суспільство повинно зберігати спокій і довіряти органам, що забезпечують громадський порядок", - додав він.

Міністр підкреслив, що заяви про нездатність Кишинева впоратися з кризою теж можна віднести до елементів гібридної війни.

"Це спроба продемонструвати нездатність уряду впоратися з кризою. Але це брехня, ми тримаємо ситуацію під контролем", - підкреслив він.

Ситуація в Придністров'ї

Нагадаємо, 17 березня в ЗМІ підконтрольного Москві Придністровського регіону Молдови з'явилися повідомлення про начебто "приліт" по військовій частині, проте Кишинів заперечив напад. Так, влада Молдови заявила, що атаки не було, а дані повідомлення це спроба навести страх і паніку.

Додамо, в коментарі РБК-Україна представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов заявив, що це російська провокація.

Крім того, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія сама здійснила провокацію у Придністров’ї з атакою військової частини дроном-камікадзе. А в Інституті вивчення війни (ISW) заявили про те, що атака безпілотника в Придністров'ї є спробою РФ дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Також повідомлялося про те, що 17 березня у столиці Молдови Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії - там відкрили виборчу дільницю для голосування для "переобрання" диктатора Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Росія надрукувала у Придністров'ї бюлетені для "виборів президента". У відповідь Молдова викликала "на килим" посла РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМолдова