RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ведет гибридную войну против Молдовы, - глава МИД

Фото: в Молдове идет гибридная война (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

В Молдове полным ходом продолжается гибридная война, развязанная российскими властями. Россия не отказалась от своих намерений, она изменила тактику.

Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Ефрос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

"Мы находимся в состоянии полномасштабной гибридной войны. И она усилилась с начала вторжения в Украину. Украинские войска сдерживают наступление, поэтому Российская Федерация изменила тактику, но не отказалась от своих намерений получить Молдову. Мы видим попытки дестабилизации ситуации в стране, незаконное финансирование различных партий, попытки купить электорат различными методами", - отметил министр.

В то же время Ефрос подчеркнул, что сейчас Молдове не угрожает военное вторжение.

"Никаких признаков военной угрозы нет. Да, есть попытки вмешательства в наши внутренние дела, но общество должно сохранять спокойствие и доверять органам, обеспечивающим общественный порядок", - добавил он.

Министр подчеркнул, что заявления о неспособности Кишинева справиться с кризисом тоже можно отнести к элементам гибридной войны.

"Это попытка продемонстрировать неспособность правительства справиться с кризисом. Но это ложь, мы держим ситуацию под контролем", - подчеркнул он.

Ситуация в Приднестровье

Напомним, 17 марта в СМИ подконтрольного Москве Приднестровского региона Молдовы появились сообщения о якобы "прилете" по воинской части, однако Кишинев отрицал нападение. Так, власти Молдовы заявили, что атаки не было, а данные сообщения это попытка навести страх и панику.

Добавим, в комментарии РБК-Украина представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что это российская провокация.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе. А в Институте изучения войны (ISW) заявили о том, что атака беспилотника в Приднестровье является попыткой РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Также сообщалось о том, что 17 марта в столице Молдовы Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России - там открыли избирательный участок для голосования для "переизбрания" диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Россия опубликовала в Приднестровье бюллетени для "выборов президента". В ответ Молдова вызвала "на ковер" посла РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМолдова