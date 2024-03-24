Россия ведет гибридную войну против Молдовы, - глава МИД

В Молдове полным ходом продолжается гибридная война, развязанная российскими властями. Россия не отказалась от своих намерений, она изменила тактику.
Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Ефрос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
"Мы находимся в состоянии полномасштабной гибридной войны. И она усилилась с начала вторжения в Украину. Украинские войска сдерживают наступление, поэтому Российская Федерация изменила тактику, но не отказалась от своих намерений получить Молдову. Мы видим попытки дестабилизации ситуации в стране, незаконное финансирование различных партий, попытки купить электорат различными методами", - отметил министр.
В то же время Ефрос подчеркнул, что сейчас Молдове не угрожает военное вторжение.
"Никаких признаков военной угрозы нет. Да, есть попытки вмешательства в наши внутренние дела, но общество должно сохранять спокойствие и доверять органам, обеспечивающим общественный порядок", - добавил он.
Министр подчеркнул, что заявления о неспособности Кишинева справиться с кризисом тоже можно отнести к элементам гибридной войны.
"Это попытка продемонстрировать неспособность правительства справиться с кризисом. Но это ложь, мы держим ситуацию под контролем", - подчеркнул он.
Напомним, 17 марта в СМИ подконтрольного Москве Приднестровского региона Молдовы появились сообщения о якобы "прилете" по воинской части, однако Кишинев отрицал нападение. Так, власти Молдовы заявили, что атаки не было, а данные сообщения это попытка навести страх и панику.
Добавим, в комментарии РБК-Украина представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что это российская провокация.
Кроме того, в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Россия сама совершила провокацию в Приднестровье с атакой воинской части дроном-камикадзе. А в Институте изучения войны (ISW) заявили о том, что атака беспилотника в Приднестровье является попыткой РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
Также сообщалось о том, что 17 марта в столице Молдовы Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России - там открыли избирательный участок для голосования для "переизбрания" диктатора Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Россия опубликовала в Приднестровье бюллетени для "выборов президента". В ответ Молдова вызвала "на ковер" посла РФ.
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