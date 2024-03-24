Россия ведет гибридную войну против Молдовы, - глава МИД

"Мы находимся в состоянии полномасштабной гибридной войны. И она усилилась с начала вторжения в Украину. Украинские войска сдерживают наступление, поэтому Российская Федерация изменила тактику, но не отказалась от своих намерений получить Молдову. Мы видим попытки дестабилизации ситуации в стране, незаконное финансирование различных партий, попытки купить электорат различными методами", - отметил министр.

В то же время Ефрос подчеркнул, что сейчас Молдове не угрожает военное вторжение.

"Никаких признаков военной угрозы нет. Да, есть попытки вмешательства в наши внутренние дела, но общество должно сохранять спокойствие и доверять органам, обеспечивающим общественный порядок", - добавил он.

Министр подчеркнул, что заявления о неспособности Кишинева справиться с кризисом тоже можно отнести к элементам гибридной войны.

"Это попытка продемонстрировать неспособность правительства справиться с кризисом. Но это ложь, мы держим ситуацию под контролем", - подчеркнул он.